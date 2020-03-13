في لقاء سابق.. صاحب مبادرة إنقاذ السيارات المعطلة يكشف سبب تدشينها

لم تكن المرة الأولى، التي يحاول فيها شريف خيري صاحب مبادرة إنقاذ السيارات المعطلة بسبب المطر، أن يتعامل مع الظروف المناخية السيئة، وبعدما أعلن أمس الخميس، أن تكلفة إصلاح سيارته ستبلغ 90 ألف جنيه، إثر تقديم المساعدة للعشرات، تواصل معه رئيس مكتب رئيس الهيئة العربية للتصنيع وأخبره بصدور قرار مصدق عليه من الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بتحمل تكاليف إصلاح سيارته.

وفي أكتوبر الماضي، حل "خيري"، ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، وتحدث عن المبادرة التي أطلقها لإنقاذ السيارات المعطلة.

وقال إنه بدأ تنفيذ فكرته قبل عام من استضافته بالبرنامج، نظرًا للطبيعة الخاصة لتضاريس منطقة القاهرة الجديدة التي يقطن بها، حيث تتكون من مرتفعات ومنحدرات، ويزيد انحدار المياه متسببًا في إغراق الفلل والجراجات.

وأضاف: "العام الماضي ناس كتير اتحطت في مواقف مش لطيفة، السنة دي فكرنا من بدري عشان منتحطش في المواقف دي وبنشر رقمي على الفيس بوك".

وتابع أن تعاون الناس مع المبادرة كان كبيرًا للغاية، حيث قدمت 12 سيارة العون، وتلقى الفريق عددًا كبيرًا من المكالمات، من المصريين بالخارج لتقديم الدعم: "ناس كلمتنا الساعة 2 و3 الفجر عشان يسألونا إحنا بنعمل كده بجد".

وأردف أن الفريق وصلته الكثير من المكالمات من مناطق خارج محافظة القاهرة، مثل الطرق السريعة، كما تلقى مكالمات من مدينة نصر ومنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع الإدارة العامة للمرور: "ونحاول توطيد العلاقات معهم، ونتعامل مع المدير العام للمرور من أجل هذا الأمر".