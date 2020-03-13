ترامب: كل من يدخل الولايات المتحدة سيخضع لحجر صحي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية اليوم الجمعة، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" سريع الانتشار ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية، حيث أكد أنها تبلغ نحو 50 مليار دولار للمساعدة في احتواء المرض، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن بي سي عربية".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إنه أعلن الطوارئ لإطلاق العنان "للقوة الكاملة للحكومة الاتحادية" كما حث الولايات الأمريكية على إقامة مراكز طوارئ للمساعدة في مكافحة الفيروس، موضحا أن هناك اختبار جديد للفيروس من شركة Roche، كما أشاد بشركة "جوجل"، وقال إنها ستطور موقعا للمساعدة في تحديد أماكن إجراء هذه الاختبارات.

ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا في محاربة الفيروس

وأكد ترامب، أن إدارته "أحرزت تقدما كبيرا" في محاربة الفيروس، من خلال الإجراءات التي اتبعتها في الفترة الماضية، من بينها فرض قيود على السفر وإغلاق الحدود، مشيرا إلى أنه سيخضع جميع الذين يدخلون الولايات المتحدة إلى حجر صحي وفحوصات "وسنمنع البعض من الدخول"، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن إدارته اتخذت إجراءات للمساعدة في تسهيل إجراء فحوصات الفيروس، مشيرا إلى إنشاء مراكز لإجراء هذه الاختبارات، وتوقع أن يجرى الإعلان عن 500 ألف اختبار خلال الأسبوع الأول.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة ستستغل أسعار النفط المنخفضة لتشتري كمية ضخمة من الخام لتملأ احتياطياتها الاستراتيجية، موضحات: "بناء على أسعار النفط، حيث وجهت وزير الطاقة، على أن يكون الشراء بسعر جيد للغاية، وبكميات ضخمة من النفط الخام للتخزين ضمن الاحتياطي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي إن فحوص فيروس كورونا في الولايات المتحدة ستجرى على نطاق كبير قريبا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك، وكتب ترامب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أجرينا التغييرات وسيجرى الفحص قريبا على نطاق واسع للغاية، وألغينا كافة التعقيدات الروتينية ومستعدون للانطلاق".