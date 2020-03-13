محافظ الإسكندرية: تعاملنا مع 80% من تجمعات المياه

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تتعرض لـ18 نوة خلال أشهر الشتاء الأربعة، مشيرًا إلى أن النوة التي تمر بها المحافظة خلال هذه الأيام أشد من النوات العادية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أنه جرى التجهيز لها قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث جرى إعداد جميع الخدمات والمرافق، كما جرى توزيع جميع السيارات الخاصة بالصرف الصحي في مناطق تجمعات المياه.

وتابع أن قيادة القوات البحرية وقيادة المنطقة الشمالية أرسلت الكثير من السيارات ما أدى إلى عدم حدوث مشكلات، مشيرًا إلى أن الأمطار بدأت منذ الثانية عشرة من مساء اليوم، واستمرت حتى التاسعة صباحا، وكانت غزيرة تدريجيًا حيث بدأت خفيفة.

وأردف أن جميع سيارات الشفط جرى تشغيلها في الشوارع والانتهاء من 80% من تجمعات المياه خلال ساعتين.

وأكد أن القدرة الاستيعابية لشركات الصرف تستطيع التعامل مع 1.8 مليون متر مكعب من الأمطار، مشيرًا إلى أن 5 مليون متر مكعب من الأمطار سقطوا على الإسكندرية في يومي الخميس والجمعة، مؤكدًا أن جميع الشوارع شهدت سيولة مرورية، كما انهار عقارين بالكامل خاليان من السكان، وهما عقاران متهالكان وقديمان، كما سقطت أجزاء عقارين آخرين.

وشدد على أن المياه والكهرباء يعملان بشكل كبير في جميع مناطق المحافظة، مشيرًا إلى أنه جرى خفض ضخ المياه بنحو 30% لتخفيف الضغط والأحمال.