التضامن: 8 وفيات بـ"الزرايب" نتيجة الطقس وجار البحث عن المفقودين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها توجهت لمنطقة "الزرايب" بـ 15 مايو بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء لبحث طلبات متضرريها، لافتة إلى أن النطاق الجغرافي التي تتواجد فيه هذه المنطقة جعلت السيول تتعاظم لدرجة الضرر بالأسر.

وأوضحت أن 8 مواطنين من منطقة الزرايب لقوا مصرعهم نتيجة للأمطار وجار البحث عن بعض المفقودين، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأقصى سرعة لدعم المنطقة، وجرى حصر بعض الخسائر، كما تواجد قوات الدفاع المدني والشرطة والمجتمع المدني.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، والذي تقدمه الإعلامية ناردين فرج، أن أكثر من مؤسسة أهلية عرضت على الأهالي استضافتهم، كما أن وزير الشباب والرياضة قال إن مركز شباب 15 مايو متاح لاستقبالهم، ودور العبادة قامت بمساعدة المتضررين من الطقس السيئ، لافتة إلى أنهم يبحثون حاليا تأمين الأسر في أسرع وقت لإيجاد مكان آمن للمبيت فيه، كما بحثت دراسة الموقف بالنسبة لهم في المستقبل.