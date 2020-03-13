معهد ألماني: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3 آلاف.. ووفاة 5

قال معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد ارتفع بواقع 671 حالة ليصل إلى 3062، موضحا أن 5 أشخاص توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالمرض، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن بي سي عربية".

وكان المدير العامة لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال في وقت سابق اليوم، إن 4 آلاف شخص توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن أوروبا أصبحت "بؤرة" للفيروس.

وسجلت إيطاليا 250 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في عدد قياسي خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات فيها إلى 1266 حالة وفق حصيلة نشرتها اليوم، إدارة الحماية المدنية الإيطالية.