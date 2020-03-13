محافظ البحيرة: تعاونا مع الجيش والشرطة لمواجهة سوء الأحوال الجوية

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن الأمطار التي سقطت على المحافظة كانت كمياتها غير مسبوقة، ولم تحدث منذ أكثر من 50 عامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أنه جرى التعامل مع الأمطار من خلال التعامل مع مؤسسات الدولة، لتخفيف الأعباء على الأهالي، مشيرًا إلى أنه جرى التعامل مع تجمعات المياه من خلال 800 معدة وانتشار كامل لعناصر إدارة الأزمة داخل المحافظة وتعاون غير مسبوق مع الحماية المدنية وعناصر وزارة الداخلية والقوات المسلحة، ما أدى إلى تخفيف الأزمة في المحافظة.

وتابع أن يوم الخميس شهد ذروة سوء الأحوال الجوية، لكن المياه لم تنقطع عن المحافظة لمدة 24 ساعة متواصلة، مشيرًا إلى أنه جرى رفع المياه في القرى والمدن بنسبة 90%.