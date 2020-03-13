تأجيل الانتخابات التمهيدية في ولاية لويزيانا الأمريكية بسبب كورونا

قرر مسؤولو ولاية لويزيانا الأمريكية، تأجيل الانتخابات التمهيدية المقررة الشهر المقبل، بسبب مخاوف من فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19".

وأصبحت لويزيانا أول ولاية أمريكية تؤجل هذا الاستحقاق، مع وصول عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الفيروس في عدة ولايات إلى أكثر من ألف والوفيات إلى نحو 40 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وقال وزير خاريجة لويزيانا كايل أردوين، إنه تقرر إرجاء الانتخابات إلى 20 يونيو المقبل، بدلا من 4 إبريل المقبل، وجرى أيضا تأجيل الانتخابات البلدية إلى 25 يوليو المقبل، فيما اشارت آخر الإحصاءات إلى أن هناك 33 إصابة بكورونا في الولاية.

وكانت نحو 15 ولاية على الأقل بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، قد أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة المرض.