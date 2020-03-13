تونس تعلن تطبيق إجراءات المستوى الثالث لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، اعتماد الإجراءات من المستوى الثالث لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على الرغم من أن تفشي المرض لا يزال في مرحلته الثانية في تونس.

وقرر مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم، جملة من الإجراءات والقرارات التي تحد من انتشار المرض في تونس بعد تسجيل البلاد اليوم، ثلاث حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 16 حالة إصابة مؤكدة.

وتشمل القرارات التي أعلنها الفخفاخ في خطاب تلفزيوني، غلق الحدود البحرية بصفة كلية، وغلق الحدود الجوية بصفة كليّة مع إيطاليا، والإبقاء على رحلة واحدة جويّة يوميا إلى فرنسا، والإبقاء على رحلة واحدة أسبوعيا إلى مصر وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا، وإعلام كل الوافدين التونسيين والأجانب بتطبيق الحجر الصحي بصفة آلية وحال قدومهم إلى تونس.

وتضمنت القرارات، إلغاء كل الفعاليات الثقافيّة والمؤتمرات العلمية والتجمعات والمعارض، وإغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية بداية من الساعة الرابعة مساء، وتعليق أداء صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة، وإجراء كل البطولات الوطنية والمظاهرات الرياضية دون جمهور، وإيقاف الدراسة التربوية والجامعية العمومية والخاصة بما في ذلك رياض الأطفال إلى 28 مارس 2020 مع قابلية التجديد بعد العطلة.

وأشار رئيس الوزراء التونسي، إلى أن كل هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم وحتى 4 أبريل القادم مع إمكانية المراجعة بالتمديد أو التعليق.