وزيرة التضامن: دعمنا أسر منطقة "الزرايب" ونسقنا حل طويل المدى

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جرى دعم أسر منطقة "الزرايب" بـ15 مايو، بالبطاطين والتغذية للازمة من قبل الجمعيات الأهلية، وجرى التنسيق مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية والبيئة لوضع حل طويل المدى لهذه الأسر، مشيرة إلى أن وزير الإسكان طرح بعض من الوحدات السكنية التي يمكن أن تتوفر لهذه الأسر وآلية تسديد هذه المساكن.

وأضافت القباج، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، والذي تقدمه ناردين فرج، "الأسر نفسها مكنتش عاوزة تتنقل من المكان غير ما يضمنوا أن أماكن التشغيل متوفرة لأن منطقتهم تحتوي على أماكن سكنهم وعملهم في نفس الوقت".

وأضافت الوزيرة أنه مطروح على الأهالي 3 بدائل، ويجري مناقشتها حاليا، وأن هناك استعداد من الحكومة والأهالي لحل المشكلة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية حل طويل المدى، وتأمل الوزيرة للوصول غدا لحلول لمناقشتها مع الأهالي سواء من ناحية السكن أو العمل أو العبادة.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة لديها 26 مركز إغاثة لتوفير "البطاطين والمراتب والمخدات والخيم والإسعافات الأولية"، كما قامت بمساعدة 314 حالة على مستوى الجمهورية من آثار الطقس السيئ.