رامي جمال بعد انتشار كورونا حول العالم: "الظروف سخفت"

ناقش الفنان رامي جمال، الظروف المحيطة بالشارع المصري والعربي، بعد انتشار مرض كورونا، خلال الأيام الماضية، الذي توفى نتيجته شخصين بمصر.

نشر جمال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فسبوك"، نصائح لجمهوره عن المرض، قال فيها :"الظروف الخاصة تتطلب تصرفات من نوع خاص، كل فرد في المجتمع عليه واجب حماية نفسه، والمساهمة في حماية غيره والمجتمع ككل، انشروا الوعي بين الناس، بالتصرفات السليمة، كفاية تلامس جسدي في السلامات، حافظ على نظافة ايدك دايما، وماتقربهاش من وشك إلا بعد ما تغسلها بالميه والصابون كويس جدا".

أضاف: "تجنب أي تجمعات ملهاش لازمة، التزم دايما بالنشرات الرسمية من الجهات الرسمية، وربنا يسلم الجميع، الظروف سخفت، والتسقيف هيبقي للي بيعمل احتياطاته، ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا".