وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا في النجف العراقية

أعلن نائب محافظ النجف العراقية هاشم الكرعاوي، اليوم، عن وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المحافظة.

وقال في تصريح خاص لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن شخصا يبلغ من العمر 59 عاما في حي السلام بمحافظة النجف توفي، ليوم، بسبب الفيروس.

وتعتبر النجف أول محافظة تسجل فيها حالة إصابة بالفيروس لمواطن من الجنسية الإيرانية ويدرس العلوم الدينية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت، اليوم، عن تسجيل عشر إصابات جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن مجموع الوفيات في البلاد بلغ 9.

وذكرت، في بيان، أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 76 نموذجا لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة.

وأضافت الصحة العراقية، أن النتائج الإيجابية بلغت 10 حالات، موضحة "أن حالة في النجف (توفيت) وثلاث حالات في بغداد الرصافة وحالة واحدة في مدينة الطب ببغداد".