10 تعليمات لغرفة عمليات تعليم الدقهلية بخصوص الطقس السيئ وكورونا

أصدر على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أمس، تعليماته لمديري الإدارات التعليمية، وغرفة العمليات بالمديرية، والفرعية بالإدارات التعليمية، بسبب الطقس السيئ.

وشدد عبدالرؤوف، على كيفية التعامل مع تجمعات المياه في المدارس وسقوط الأمطار، لضمان سلامة الطلاب، وذلك من خلال النقاط التالية:

1-التنبيه على المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائي، عن جميع الفصول، حال سقوط المطر، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

2- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة، من خلال مسؤول الصيانة بالمدرسة.

3-التأكد من نظافة أسطح المدارس، وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها، وتسليك مسالك المطر، وعدم ترك الطلاب بالفناء، أو خارج الفصول، حال سقوط الأمطار مرة أخرى، وفي حال عدم تحسن حالة الجو.

4- تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية، للتنبيه على عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع، حرصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

5-عدم العبث بمياه الأمطار حال وجودها داخل فناء المدارس، خوفًا من وجود أى خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحه.

6-توعية الإذاعة المدرسية للمجتمع المدرسي، بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة، وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، كالقرى والنجوع والمناطق الجبلية والصحراوية.

7-ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.

8-توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس، من خلال توفير الإجراءات الاحترازية تجنبا للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار، أو الرياح الشديدة التى شهدتها البلاد خلال الأيام الجارية.

9-تبدأ المدارس فى تطبيق خطة تقليل عدد ساعات اليوم الدراسى، بدء من الأسبوع الجاري، حيث استعدت المدارس بجداول جديدة، تضمن إعادة ترتيب وتوزيع الحصة الدراسية وفق توجيهات الوزارة، بعد قرار وقف حصص الأنشطة لمنع تجمعات الطلاب ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

والتركيز على خطة المنهج الدراسى وفقا لتوزيع المنهج فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى، وأن امتحانات نهاية العام سوف تشمل مقرر الفصل الدراسى الثانى بأكمله وعلى الطلاب الاستفادة من أيام الترم الثانى بأكمله فى تحصيل دروسهم دون انتظار تخفيف للمقررات لأن الوزارة قررت عدم تخفيفها.

10-متابعة الحالة الصحية للطلاب، خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الزائرة الصحية.