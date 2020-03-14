أهالي بني سويف يعزمون ركاب قطار متعطل.. وأديب: "جدعنة ومرجلة"

أشاد الإعلامي عمرو أديب بأهالي بني سويف بعدما عزموا ركاب قطار متعطل، قائلا: "قطر وقف في بني سويف اتعطل، انتو فاكرين أهلنا اللي في الشرقية اللي عزموا القطر، أهالي بني سويف عملوا كدة، إنتوا عارفين القطر المصري بتاع الصعيد يبيقى مليان أد إية".

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، "بطانية تلقى عاوز تنام تلقى عاوز تاكل تلقى، عاوز موبايل تلقى، عاوز رعاية تلقى، إنتوا ضيوف بني سويف".

وتابع: "الجدعنة والمرجلة في هذه المواقف تظهر معادن الشعوب، مش العيل السيس اللي قاعد في البيت يكتب تويتة ما تشوفوا الجيش تشوفوا الشرطة".