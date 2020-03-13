عمرو أديب لـ"المواطنين": محدش ينزل خالص لأي سبب

طالب الإعلامي عمرو أديب ، مقدم برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، المواطنين بالصمود وتحمل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها مصر منذ مساء أول أمس الأربعاء.

وغرد أديب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "اجمدوا يا جماعة كلها 24 ساعة وتعدي، وأرجوكم محدش ينزل خالص لأي سبب".

وأضاف عمرو أديب: "إحنا بنواجه ظاهرة طبيعية مش بتاعت بلدنا ولا منطقتنا.. إحنا في طوارئ بجد حاولوا بس تاخدوا بالكو من بعضكو وأهم حاجة أهلنا الكبار وأطفالنا الصغار".

وتابع الإعلامي: "يوم وهيعدي وتحية لكل مواطن استحمل اليومين دول.. قولوا يارب".

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، أمس الخميس.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أول أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.