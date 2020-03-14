تخصيص 134 سيارة لإزالة تجمعات الأمطار بالطرق وشوارع المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن هناك 134 سيارة لكسح وسحب مياه الأمطار، تابعة للوحدات المحلية التسع وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أنه جرى نشرها في جميع أرجاء مراكز وقرى المحافظة، لإزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين وعدد من الطرق بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، أجراها المحافظ مساء الجمعة لمتابعة عمليات سحب وإزالة المياه، حيث وجه رؤساء الوحدات المحلية والقروية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي باستكمال أعمال شفط تجمعات الأمطار بكافة نواحي المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية مع التواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظرف طارئ.

وأكد محافظ المنيا أنه رفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار خلال الموجة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد، مشددا على كافة المسؤولين التنفيذيين باستمرار التواجد بالشوارع للتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ المنيا إلى أن هناك إغلاق لبعض الطرق، وجرى الإعلان عن طرق بديلة من المرور، لافتا إلى أن هناك عدد من المشاكل حدثت في قطاع الكهرباء وجرى التعامل معها وتوجيه فنيين لحلها، كما جرى الاطمئنان على توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وناشد المحافظ جميع السائقين بضرورة توخي الحذر وتقليل السرعات الزائدة على الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، حيث يجري حاليا رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق، كما دعا جميع قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوى من تجمعات مياه الامطار أو حدوث حالات طارئة على الأرقام التالية: (2320001 & 2342200)- الخط الساخن 114