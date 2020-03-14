محافظ جنوب سيناء يتابع شفط وكسح مياه الأمطار بشوارع شرم الشيخ

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أعمال شفط وكسح مياه الأمطار التي تجمعت بشوارع مدينة شرم الشيخ.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالجهود التي يبذلها العمال ويصلون الليل بالنهار لكسح تراكمات الماء بالطرق على الرغم من الطقس السيئ التي تتعرض له البلاد.

وترأس اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، غرفة عمليات المحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة، موجها بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة الأثار الناتجة عن سقوط كميات الأمطار، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات الشفط في مختلف الأحياء لسحب تجمعات مياه الأمطار.