"الأرصاد": الطقس يشهد تحسنا تدريجيا بدءا اليوم

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن اليوم سيشهد انتهاء الموجة التي مرت بها البلاد منذ أمس الأول، مشيرا إلى أن الأجواء اليوم ستبدأ تدريجيا في التحسن والاستقرار، كما تقل كميات السحب بشكل كبير وتبدأ في فترات سطوع أشعة الشمس وتعود تدريجيا الأجواء إلى طبيعتها.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أن الشبورة المائية ستبدأ في الظهور يوم الأحد إعلانا لحالة الاستقرار في الأحوال الجوية، وتعود درجات الحرارة تدريجيا إلى المعدلات الطبيعية، مؤكدا وجود حالة من الاستقرار ستستمر خلال الـ4 أيام المقبلة.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أن الأجواء مستقرة وأن الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا هدفها البلبلة فقط، مؤكدا عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن درجات الحرارة ستسجل خلال ساعات النهار من 23 إلى 24 درجة مئوية، وتعد هذه المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.