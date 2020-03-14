رغم النفي.. تعليق الدراسة في مصر وتأجيل الدراسة في مصر على قائمة تريندات جوجل وتويتر

احتلت جملة "تعليق الدراسة في مصر" قائمة تريندات جوجل مصر في الساعات الأولى من صباح السبت بعد انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

كما احتلت وسوم "#تاجيل_الدراسه_في_مصر" و"#وزارة_التعليم" قائمة الأكثر انتشارًا على موقع التدوينات القصير "تويتر" في مصر.

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعطيل الدراسة أثناء إجراء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي.

وتواصل المركز، أمس الجمعة، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل الدراسة أثناء إجراء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، مُوضحةً أنه سيتم إجراء الامتحان الإلكتروني التجريبي داخل الفصول بالمدارس الثانوية وسط اليوم الدراسي بدون تعطيل للدراسة، مُشيرةً إلى أن هدف الامتحان هو تدريب الطلاب على التعامل مع التابلت استعداداً لامتحانات نهاية العام.

بينما أوضح هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" أن تعطيل الدراسة فقط اليوم السبت، إذ كتب: "قرار عام من رئيس الوزراء تعطيل الدراسة السبت بجميع المدارس والجامعات للتعامل مع الآثار الناتجة عن الأمطار الغزيرة، والطقس السيىء".