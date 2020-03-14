عمرو أديب للمواطنين: مش عارف إمتى هتهتموا بمفاوضات سد النهضة؟

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود، وذلك خلال تقديمه حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر".

وأوضح أديب، أنه جرى الاتفاق على كل النقاط بين الجانبين؛ إلا أن إثيوبيا تراجعت، وأعلنت عن عرض جديد لبدء التفاوض "من أول وجديد" حول فترة ملء السد، والدراسات الفنية لها رغم الاتفاق عليها في وقت سابق.

وأضاف أديب: "اقتراح جديد ونقعد نتكلم فيه 5 سنين كمان" مستنكرًا: "هو فيه كده يا جماعة، وهل دي وسيلة بين دول وهل فيه دول بتعمل كدة في اتفاقاتها الدولية وتعهداتها"، مشيرًا إلى أنَّهم رفضوا وساطة الولايات المتحدة والبنك الدولي، بحضور كل دول حوض النيل.

ووصف أديب موقف إثيوبيا بـ"الغريب"، وأنهم "جم يوم الفرح ومحضروش" مشيرًا إلى أنَّ وزير الخارجية المصري يتنقل الآن بين عواصم العالم لكشف الموقف المصري من سد النهضة، مشددًا على أنَّ مصر تستنفد كل فرص الحلول الدبلوماسية "عايزة تقول للعالم يا جماعة كلموا إثيوبيا وكدة مينفعش، وإثيوبيا تطلع باتفاق جديد، وتقولك سيبك من اتفاق المبادئ بتاع 2015 ده مبقاش ينفع".

وتابع: "الوضع ليس سهلاً، ومش عارف امتى حضراتكم كمواطنين، هتبتدوا تهتموا بموضوع سد النهضة، وموضوع المياه".