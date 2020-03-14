عمرو أديب: المصائب تظهر معادن الشعوب وعظمتها وجمالها دائما

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه في المصائب دائما تظهر معادن الشعوب وتظهر عظمتها وجمالها، مشيدا بأهالي بني سويف بعدما عزموا ركاب قطار تعطل بهم، حيث قدموا لهم المأكل والمشرب والإعاشة.

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"،: "الأهالي قالوا أهلا بيكم في بني سويف، القطر كله، مراكز شبابنا، محافظتنا، بيوتنا، كله مفتوح".

وأشار إلى أن هذه الشهامة حدثت أيضا في محطة مصر، قائلا: "لقيت ناس منزله عناوين لبيوتها، أنا بيتي قريب من محطة مصر، اتفضلوا يا جماعة إحنا عيلة"، متابعا: "فيه حد في العالم بيبيت حد مايعرفهوش في بيته؟؟.. هو دا المصري".