"الإسكان": مشروعات جديدة قيد التنفيذ لمجاراة التغيرات المناخية

قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إنَّ الشوارع كلها مفتوحة الآن وتعمل بشكل جيد، كاشفا أنَّه جرى الاتفاق مع وزير الإسكان على مجموعة من المشروعات التي لابد منها لمجاراة التغيرات المناخية.

وأضاف أنَّ كل المسؤولين خلال موجة الطقس السيئ كان لديهم الرغبة في النزول والتجول في كل أنحاء مصر وليست فقط في منطقة وسط البلد، للاطمئنان على أحوال الشارع ولتشجيع العمال في الشوارع ممن يعملون منذ أكثر من 48 ساعة، مع الاطمئنان على فتح الشوارع الرئيسية والمحاور، مبينًا أنَّ كل المياه تمّ سحبها من الشوارع.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ "كنا عاوزين نشوف الأوضاع بعنينا لأنَّه الكلام والصور المنقولة مكنوش كافيين، ولما بننزل على الأرض بنوجد حلول فورية للمشكلات، وعلشان كدا نزلنا نلف بنفسنا في الشوارع".

وتابع أنَّ الجولات التي أجراها مسؤولي الوزارة شملت "الأوتوستراد ومنطقة الدويقة والمعادي ووسط البلد وشبرا الخيمة والقليبوية والطريق الزراعي"، مشيدًا بأداء العمال "كانوا يعملون بكل جدية".

وشرح "إسماعيل" أنَّ وزارة الإسكان فور إبلاغها بوجود موجة من الطقس السيئ تمّ مراجعة على محطات المعالجة وكفاءة عملها وجاهزيتها على أعلى مستوى، مع التأكد من المعدات في الشوارع، وإلغاء الإجازات والراحات، مؤكّدًا أنَّ الإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها أدت للتعامل الجيد مع الأزمة.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أول أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.