الأرصاد: لم نتلق العزاء في متحدثنا الرسمي لتواجدنا بغرفة العمليات

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقدت الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للهيئة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، فجر أول أمس الخميس؛ تزامنًا مع بداية موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة والإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أنَّ هيئة الأرصاد والعاملين بها لم يتلقوا العزاء ولم يستطيعوا تقديم العزاء في فقيد الهيئة؛ نظرًا لتواجد الجميع في غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة منذ بداية موجة الطقس السيئ.

وطالبت "شاكر" المواطنين بالدعاء لفقيد الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالرحمة والدعاء لأسرته بالصبر والسلوان.

وكانت أسرة الدكتور إبراهيم عطا، أعلنت أن الفقيد عانى من مرض السرطان لفترة طويلة، داعية الله أن يتغمده برحمته.