الأرصاد: مفيش حاجة اسمها عاصفة التنين.. كلها مسميات "سوشيال ميديا"

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد لن تشهد ظروفًا جوية سيئة كالتي تشهدها منذ أمس الخميس، خلال المتبقي من أيام قصل الشتاء لهذا العام.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "مفيش حاجة اسمها عاصفة التنين، كلها شائعات أطلقها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأسماء مثل الإعصار وعاصفة التنين وعاصفة القرن، لا أساس لها من الصحة".

وأشارت إلى أن منخفض السودان الموسمي هو الذي أثر على الحالة الجوية خلال يومي الخميس والجمعة، حيث كان متعمقًا بشكل كبير في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أن مصر متأثرة بكتلتين هوائيتين تلاقتا ما أدى إلى زيادة الرطوبة وسقوط الأمطار الغزيرة.

ولفتت إلى أن الأيام المقبلة، ستشهد سقوط أمطار لكنها لن تكون بشدة الأمطار التي شهدتها البلاد يومي الخميس والجمعة.