أعلنت وزارة النقل، صباح اليوم السبت، عن استمرار انتظام حركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد لليوم الثالث على التوالي، مشيرة إلى انتظام حركة الملاحة في موانئ دمياط والإسكندرية والسويس وسفاجا.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن العمل يسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم بجميع المحطات على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها لاستيعاب جميع الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، مؤكداً على إزالة كافة العقبات التي تواجه الركاب تزامنا مع سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد لليوم الثالث على التوالي، موضحاً أن القطارات تخضع لصيانات وكشف دوري شامل يومياً قبل انطلاق الرحلات، لتوفير الحماية الأمنية لجميع الركاب والعاملين واستمرار حركة القطارات.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، بأن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الأمطار من جميع المحطات والقضبان لعدم التأثر على حركة القطارات، مشيراً إلى أنه تم انتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات، لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات وخاصة مع استمرار موجة الطقس السيئ، موضحاً أنه تم التنبيه على جميع السائقين بكافة الخطوط بتخفيض سرعات القطارات وقت تساقط الأمطار، للحفاظ على أرواح الركاب والعاملين وحركة مسير القطارات.