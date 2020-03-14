الأرصاد: موجة الطقس السيئ تنتهي اليوم وغدا "مفيش مطر"

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الأحد بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء، أن تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما يشهد جنوب الصعيد، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وأكد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، هو آخر أيام الموجة الشديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي ضربت البلاد منذ الخميس الماضي.

وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أنه بداية من اليوم السبت يبدأ الجو في التحسن النسبي التدريجي، مع استمرار فرص سقوط الأمطار بالجمهورية تكون من خفيفة لمتوسطة بالقاهرة الكبرى وتستمر غزارتها على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل للسيول، وتهدأ نشاط الرياح، ومع بداية يوم الأحد تنتهى فرص الأمطار على كافة الأنحاء بالجمهورية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة الكبرى فالعظمى هي 22 والصغرى 12، الوجه البحري العظمى 22، والصغرى 11، السواحل الشمالية الغربية العظمى 21، والصغرى 11، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 21 والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 25، والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 23، والصغرى 12، جنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 16.