انقلب عليه 15 طن قصب.. مصرع سائق جرار زراعي في قنا

لقي سائق جرار زراعي مصرعه، اليوم السبت، إثر انقلاب مقطورتين محملين بقرابة 15 طن قصب عليه داخل ترعة قرية الفحيرة في مركز دشنا، شمال قنا.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع، علي أحمد مصطفى، 35 عاما، سائق مقيم قرية الغوصة التابعة لمركز قنا، بعد سقوط الجرار الزراعي الذي كان يقوده في ترعة الفحيرة بدشنا.

وتبين بحسب شهود عيان، إن السائق كان يقود جرار زراعي مرفق به قاطرتين محملتين قصب تبلغ حمولتهم قرابة 15 طن، وأثناء خروجه من مدخل الفحيرة للصعود على طريق مصر أسون لدخول طريق مصنع سكر دشنا، تراجع الجرار أثناء السحب فانقلب في الترعة وعليه قاطرتي القصب وأسفلهم السائق.

انتقلت قوة من الحماية المدنية وتمكنت من انتشال الجثة وبمساعدة الأهالي، تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.