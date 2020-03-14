عاجل.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

أصيب 15 شخصا، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وانتقلت 12 سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: شريف خالد عبد الله 20 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وائل فرج عبد العظيم 20 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراعين والساقين وكدمات وسحجات بالجسم، سالم محمد عبد الرؤوف 24 سنة مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، علاء محمد يوسف 31 سنة مصابا بجروح وسحجات، باسم ناصر محمد 22 سنة مصابا بجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم.

كما نقلت سيارات الإسعاف: أيمن الأنصاري محمد 29 سنة مصابا بجروح وسحجات واشتباه كسر بالذراع الأيمن، مؤمن ناجح مسلم 34 سنة مصابا بجروح وسحجات، يوسف محمد أحمد 32 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيسر وجروح وسحجات بالجسم، حسني أحمد محمد 21 سنة، مصابا بجرح قطعي بالوجه حوالي 6 سم واشتباه ما بعد الارتجاج، رضا عباس محمد 60 سنة ربة منزل، مصابا بنزيف بالأنف كدمة بالعين اليمني واشتباه كسر بالساق الأيسر، ثريا عطا الله جاد الرب 60 سنة ربة منزل، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي باليد اليمني وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

ونقلت سيارات الإسعاف سليم ناجح مسلم 24 سنة، مصابا بجروح وسجات، ناصر علي مهران 48 سنة، مصابا بكدمات بالصدر، سيد ابراهيم علي 26 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساقين وجروح وسحجات، أحمد ناجح سليم 28 سنة مصابا بجروح وسجات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة السويس.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.