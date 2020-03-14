شروط التقديم للعمل في مكاتب التأهيل الاجتماعي بـ"تضامن دمياط"

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة دمياط فتح باب التقديم يومي الأحد والاثنين المقبلين، بإدارة التأهيل بالمديرية للتخصصات التالية "أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي" (ليسانس آداب قسمي علم الاجتماع وعلم النفس، بكالوريوس تربية قسم علم نفس، بكالوريوس خدمه اجتماعية) وكذلك بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة و بكالوريوس نظم ومعلومات من الحاصلين على دبلوم فني ممن أنهوا الخدمة العامة أو العسكرية للذكور.

وعلى المتقدمين تقديم الأوراق الثبوتية التالية: "صورة المؤهل الدراسي بتقدير جيد على الأقل وأصل الشهادة، صورة بطاقة الرقم القومي والأصل والسيرة الذاتيةcv وصحيفة الحالة الجنائية وشهادات الخبرة ورقم الهاتف وكذلك أصل شهادة الخدمة العامة وصورة منها كما اشترطت المديرية في المتقدمين للوظيفة شغل الوظيفة إجادة الحاسب الآلي .

وأكدت المديرية في بيانها الاتصال لتحديد المقابلة الشخصية من المتقدمين والتي تنطبق عليهم الشروط في موعد أقصاه يومين من التقديم.