وكيل زراعة دمياط يؤكد: لم نرصد تلفيات في المحاصيل بسبب الطقس السيئ

تفقد المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، يرافقه المهندس بهاء الدين خليفة مدير شؤون التعاون الزراعي بدمياط وقيادات المديرية، الزراعات بنواحي مركز فارسكور للاطمئنان على حالتها.

وأكد سميح أنه لم يجرى رصد أي تلفيات ناتجة عن التقلبات المناخية، مشيرا إلى أن الزراعات بحالة جيدة، كما تفقد مزارع ومربي الثروة الحيوانية بنواحي مركز فارسكور لمتابعة حالتها وتأثرها بالتقلبات المناخية، حيث جرى التأكد من استقرار الأوضاع وأوصى باستمرار التواصل مع المزارعين والمربيين.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات بمديرية الزراعة بدمياط لمتابعة الأنشطة الزراعية بنطاق المحافظة، ورصد أي تلفيات ناتجة عن التقلبات المناخية والتدخل الفوري لتلافي أضرارها والتصدي لمحاولات التعدي على الرقعة الزراعية.

وأوضح عبدالسميع أنه جرى اتخاذ تدابير محكمة، تشمل تحركات مكثفة وانتشار موسع لأجهزة الزراعة وتواصل مع كافة الأجهزة المعنية وذات الصلة لحماية الأنشطة الزراعية بنطاق المحافظة، من الآثار الناجمة عن التقلبات الجوية وانعقاد دائم لغرف العمليات لمتابعة الموقف واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.

كما تفقد مزارع الثروة الحيوانية بنواحي مركز كفر البطيخ لمتابعة حالتها وتأثرها بالتقلبات المناخية، حيث جرى التأكد من استقرار الأوضاع، كما أوصى باستمرار التواصل مع المزارعين والمربيين.