إيران تستدعي السفير السويسري احتجاجا على تصريحات ترامب حول طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري لديها ماركوس لايتنر بوصفه راعيا للمصالح الأمريكية في إيران، وسلمته احتجاجا شديدا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي اتهم فيها طهران بالوقوف وراء الهجوم على قوات التحالف الدولي في قاعدة "التاجي" بالعراق.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله "إنه جرى استدعاء السفير السويسري في طهران، وتم إبلاغه بأنه على الرئيس الأمريكي الإقرار بسياسات بلاده الخاطئة في التواجد غير الشرعي في العراق، وقتل القادة والجنود العراقيين، بدلا من إلقاء التهم على الآخرين".

وأضاف "سياسات واشنطن الخاطئة هي التي أدت إلى إثارة التوترات الراهنة"، مشيرا إلى أن "المسؤولين الأميركيين، خاصة ترامب، لا يمكنهم التنصل من عبء هذه المسؤولية بتصريحات لا أساس لها من الصحة وخطيرة".