الزراعة: لدينا منظومة كاملة لمواجهة التغيرات المناخية على المزروعات

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك تنسيقا كاملا مع المزارعين، من خلال مديريات الزراعة على مدار اليومين الماضيين، لمتابعة الزراعات، خوفا من تأثر المحاصيل الزراعية بموجة الأمطار الكثيفة.

وأضاف القرش، في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أننا من خلال غرف العمليات قمنا بمتابعة كل شكاوى المزارعين طوال اليومين الماضيين، وكلها تم توجيهها إلى المتخصصين في المحافظات لمتابعة الإرشادات الزراعية التي تم إعطائها للمزارعين للمحافظة على الإنتاج الزراعي.

وتابع متحدث الزراعة، أن موجة الطقس كانت قاسية جدا، ولم تشهدها البلاد من قبل، والوزارة تعمل على تلافي الآثار السلبية للتغيرات المناخية، من خلال مراكز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، الذي يعمل على وضع منظومات لمواجهة التصحر والتعامل مع زيادة مياه الأمطار، كما يعمل مركز البحوث الزراعية على إنتاج واستنباط أصناف جديدة من تقاوى المحاصيل، لمواجهة التغيرات المناخية، وأن يرفع من الكفاءة الإنتاجية من النباتات.

وتابع: "قمنا بتحديث أنواع الزراعات، مثل الزراعة على المصاطب، لتحسين الكفاءة الإنتاجية، كما أن استراتيجة الوزارة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة أي تغيرات بيئية، وذلك من خلال منظور واضح للبيئة والتغيرات المناخية المحيطة بنا.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أكدت أنه بعد ظهر اليوم السبت، ستبدأ الأحوال الجوية في التحسن، وتحديدًا الثانية ظهرًا حيث ستتحسن بشكل تام، إذ ستهدأ سرعات الرياح وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية، وتبدأ الشمس بالسطوع مرة أخرى.