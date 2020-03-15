اليوم.. آخر موعد للفصل في الطعون الانتخابية لـ"تكميلية النواب بسمالوط"

تنتهي اليوم، المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط بمحافظة المنيا، حيث تفصل محكمة القضاء الإداري بحد أقصى اليوم في الطعون المقدمة على قرارات إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ جميع الاحكام القضائية، وأنه عقب انتهاء الفترة المحددة للفصل في الطعون سوف تعلن الهيئة غدا القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية.

وتنطلق الانتخابات في الخارج يومي 3 و4 أبريل المقبل، وتنطلق الانتخابات في الداخل يومي 5 و6 أبريل.

وفي حالة الإعادة، يجرى تصويت المصريين بالخارج يومي 26 و27 أبريل، فيما تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 28 و29 أبريل، وصولا إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 4 مايو المقبل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت كتابا من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بتاريخ 23 فبراير الحالي، بشأن خلو مقعد لوفاة شاغله عن الدائرة الثالثة بمركز سمالوط بالمنيا، وهو النائب علي الكيال - مستقل.

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنّه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل أجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".