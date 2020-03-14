أول صور لمنزل المنوفية المنهار الذي أدي لوفاة مسن وزوجته

لقي مسن وزوجته مصرعهما في قرية قلتي الكبرى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، إثر سقوط سقف المنزل عليهما بسبب سقوط الأمطار الناتجة عن موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد .

وحصلت "الوطن" على الصور الأولى للمنزل بعد وفاة الزوجين به، وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد وجه محمود المرسي رئيس مدينة الباجور بالانتقال إلى مكان الواقعة وتقديم الدعم لأسرتيهما.

كان اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بمصرع مسن يدعى "ع.ع.ت" 72 سنة، أمين معامل بجامعة المنوفية على المعاش، وزوجته "ل.ا.ع" 67 سنة، ربة منزل، إثر سقوط سقف المنزل عليهما.

حرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الباجور، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثتين.