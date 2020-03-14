مدرب "التاي شي".. قصة وفاة أحمد شعبان داخل مخيم بنويبع بسبب السيول

لقي أحمد شعبان، حتفه أثناء تواجده في مخيم بمنطقة رأس شيطان بمدينة نويبع، الشاب من محافظة المنوفية كان يحلم بأن يكون بطلا في رياضة "تاي شي"، وهي رياضة صينية الأصل.

وعمل أحمد كما قال بعض أصدقائه مندوب توصيل طلبات في صيدلية، وكان متعته مشاهدة أفلام القتال الصيني.

حقق الشاب حلمه وتوجه إلى الصين، وانضم إلى أصحاب الرياضة، ضمن الجيل 16، وعاد إلى مصر وكون أكاديمية اليوجا، ورياضة "التاي شي".

قبل شهرين قرر الشاب أن يغير نظام التدريب، ومكانة فقرر حجز مخيم في نويبع، وتوجه قبل العاصفة بيوم واحد مع زملائه وتلاميذه، البلغ عددهم 22 بينهم أربعة أطفال، عبر أتوبيس شركة النسر البري.

أحمد بكري، صاحب المخيم الذي نزل فيه بطل "التاي شي"، قال إن الراحل وزملائه وصلوا قبل حدوث السيل بيوم واحد، وكان الحجز من شهرين، وعدد المجموعة التي جرى الحجز لها كان 35 فردا، وصل منهم 22 فقط.

وأضاف بكري وعندما هاجمت السيول المخيم عن طريق وادي المالحة، بدء الجميع بإخراج الوفد إلى مناطق آمنة بعيدا عن السيل، أما الشاب فكان في غرفته برفقة زوجته، وجرى إنقاذ زوجته عن طريق منقذ المخيم، وعقب خروجها، اقتحم السيل الغرفة وجرف المخيم إلى البحر، وكان بداخله أحمد، مما أدى لوفاته.

في سياق متصل، تسلم رضا شعبان جثة شقيقة من مشرحة مستشفى نويبع العام، بعد أن صرحت النيابة بدفن الجثة.

وقال علي الشحات رئيس مدينة نويبع أن المحافظ قرر نقل الجثمان بسيارة نقل الموتى ألى مسقط رأسه.