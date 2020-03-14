محافظ القاهرة يوجه المسؤولين بالتعامل السريع مع شكاوى المواطنين

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة الموطنين والتخفيف من معاناتهم في السير بها مع استمرار مراجعة أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة لليوم الثالث في مناطق القاهرة الأربعة منذ الصباح الباكر لمتابعة التعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع، وتفقد محافظ القاهرة أحياء بولاق أبو العلا وعابدين وغرب القاهرة بالمنطقة الغربية وروض الفرج والساحل بالمنطقة الشمالية ومصر القديمة والسيدة زينب ودار السلام بالمنطقة الجنوبية وشرق وغرب مدينة نصر بالمنطقة الشرقية، كما تفقد عدد كبير من الكباري والمحاور المرورية بالعاصمة للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لم يغادروا الشارع منذ بدء الأزمة لرفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيرا إلى انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.