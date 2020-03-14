أهالي منطقة العمرانية يشاركون في رفع تجمعات مياه الأمطار

قامت أجهزة حي العمرانية، محفظة الجيزة، بشفط تجمع المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، من خلال معدات الحي والمشاركة المجتمعية من أهالي الحي.

قال محمد نور، رئيس حي العمرانية، أنه تم الشفط من جميع نقاط تمركز المياه بشوارع الدكتور ومصرف الكونيسة ومنطقه مدكور الهرم، ونفق المكرونة وشارع صفوت من شارع رمسيس بالعمرانية الشرقية، وناصيه شارع الظافر مع الهرم، ونفق أبو زارع، وشارع صفوت من شارع رمسيس العمرانية الشرقية، وجاري شفط مياه الأمطار حتى اليوم.

واستقبلت محافظة الجيزة، مئات البلاغات من المواطنين المتعلقة بوجود تراكمات للمياه أو انقطاعات الكهرباء، وسقوط أعمدة أنارة، وتم التعامل الفوري والسريع معها من خلال الفرق الميدانية المتواجدة وغرف العمليات المنعقدة بكافة القطاعات والتي تم ربطهم مع غرفة العمليات المركزية، بديوان المحافظة بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات للتعامل مع الشكاوي والبلاغات بأسرع وقت.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بمراجعة الشوارع والمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري لشفط أي بؤر لتجمعات المياه ما زالت موجودة إضافة إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمتابعة تجفيف وشفط أي آثار للمياه بمحيط المدارس أو بداخلها.