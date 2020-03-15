بالأسعار.. 6 أفكار عن الهدية المناسبة لحماتك في عيد الأم

يهتم الكثيرون بشراء هدية مناسبة للحماة في عيد الأم، تعبيرا عن الحب والامتنان لها، ويفضل شراء هدية تناسب شخصيتها أو تكون بحاجة لها، وتستعرض "الوطن"، أبرز الهدايا التي يمكن أن تقدمها لحماتك:

شنطة يد

لا تستغنى السيدات عن شنطة اليد عند الخروج من المنزل، لذا فهي مفيدة في كل الأحوال وتبدأ أسعارها من 100 جنيه حتى 1000 جنيه باختلاف الخامة.

المجوهرات

تحب السيدات ارتداء المجوهرات، وبعضهن يكون لها عشق لها فإذا كانت حماتك من ذلك النوع يمكن شراء سلسلة أو خاتم فضة أو ذهب ويختلف السعر باختلاف الوزن.

أدوات الطبخ

أغلب الحموات تهتم بالمطبخ وأدوات الطبخ مثل الحلل أو طقم العشا أو الطقم الصيني، فهي تعد من أبرز الهدايا التي تناسب عدد كبير من السيدات وتسعدهم.

أدوات الكورشيه أو التريكوه

يمكن شراء مجموعة من أدوات الكورشيه أو التريكوه للسيدات التي تهوى الأشغال اليدوية، وستكون مناسبة لما تحبه ولا تتعدى تكلفتها 200 جنيه.

إيشاربات

إذا كانت حماتك محجبة فاختيار طرح مميزة بنقشات مختلفة ستكون هدية مناسبة ويتراوح سعر الطرحة بين 50 حتى 200 جنيها.

العطور

شراء عطر مميز سيجعلها تشعر بالسعادة ويختلف سعر العطر باختلاف نوعه من 100 جنيه حتى 6000 جنيه.