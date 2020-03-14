الأوقاف تنفي وجود مبعوثين لها في إيران هذا العام

يشهد ملف مبعوثي الأوقاف للخارج هذا العام حالة من الترقب بسبب الانتشار الشاسع لفيروس كورونا، ومع انتشاره في عدد من الدول، ومنها إيران، ظهرت تساؤلات حول وجود موفودين من الأوقاف المصرية في إيران هذا العام.

وحول هذا الموضوع أكدت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوزارة ليس لديها أي مبعوثين لإيران هذا العام، وأن الملف في يد وزارة الخارجية في ظل انتشار الوباء.

وأوضحت المصادر، أنه تم وقف الإجازات حتى نهاية شهر رمضان، أو السفر للخارج من قبل الأئمة ومقيمى الشعائر والمؤذنين، وأنه سيتم معاقبة أي إمام أو قارئ يخالف التعليمات ويسافر بالمخالفة للتوجيهات، ويخدع المسئولين بالسفر لأسباب أخرى.

وكشفت مصادر بالمكتب الفني لوزير الأوقاف، أن الوزارة تركت أمر موفودي الوزارة للخارج هذا العام في شهر رمضان، لوزارة الخارجية، لتحديد من الموقف من السفر أم لا.

أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن المبعوثين في رمضان، من الأئمة والقراء، توجهوا إلى وزارة الخارجية للحصول على تصاريح السفر واستكمال أوراقهم بعد موافقة الأوقاف عليهم، إلا أن الخارجية حتى تلك اللحظة لم تمنح لأحد إذن بالموافقة أو الرفض.

أشارت المصادر، إلى أن الوزارة وجميع العاملين بها حريصون على إعلاء المصلحة الوطنية والتحرك في ضوء فقه النوازل، وما يقتضيه فقه الأولويات وفقه المقاصد العامة للتشريع التي يأتي الحفاظ على الأنفس والأوطان في القلب منها.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن جميع موفودي وزارة الأوقاف في الخارج بخير، موضحا أن الموفودين للخارج الجدد سيخضع أمرهم لرأي وزارة الخارجية.