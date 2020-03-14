سلطنة عمان تعلق الدراسة لمدة شهر بسبب "كورونا"

قررت سلطنة عمان تعليق الدراسة لمدة شهر، وذلك تخوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأفادت صحيفة "الرؤية"، ظهر اليوم، أن اللجنة العليا للتعامل مع فيروس "كورونا"، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، قررت تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بالسلطنة، اعتبارا من غد الأحد ولمدة شهر كامل.

وحثت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا "كوفيد19"، الأسر على إبقاء الطلبة في منازلهم طوال فترة تعليق الدراسة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، أمس، أن السلطنة ستعلق إصدار التأشيرات السياحية لمدة 30 يوما اعتبارا من 15 مارس.

ونقل بيان الوزارة بموقع "تويتر" عن لجنة معنية أن السلطنة لن تسمح للسفن السياحية بالرسو في موانئها أثناء تلك الفترة، كما سيجري تعليق الأنشطة الرياضية خلالها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.