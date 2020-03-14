النيابة تصرح بدفن صيدلي قتله مدمن بـ 20 طعنة في الشرقية

صرحت نيابة قسم أول الزقازيق، بدفن جثمان الصيدلي الذي لقي مصرعه إثر إصابته بـ 20 طعنة على يد مدمن بعدما رفض أن يبيع له أقراصا مخدرة.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بإصابة طبيب صيدلي بعدة طعنات داخل صيدلية بمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الصيدلي كان يباشر عمله فيما توجه أحد الأشخاص إلى الصيدلية وطلب منه أن يمنحه أقراص تامول المخدرة دون وجود روشته معه وبعد أن رفض الطبيب باغته الأخير بتسديد عدة طعنات نافذة له في كافة أنحاء جيدة وصلت إلى 20 طعنة.

جرى نقل الطبيب إلى مستشفى الزقازيق لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي متأثرا بإصابته وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.