طقس الأحد شديد البرودة ليلًا وشبورة كثيفة تصل للضباب صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود القاهرة الكبرى وشمال الصعيد غدا، الأحد، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة.

ويسود الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض المناطق والرياح خفيفة الى معتدلة.

فيما يسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما في جنوب الصعيد يكون مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 14 23

شبين الكوم 13 22

طنطا 13 22

دمنهور 13 21

الإسكندرية 14 22

بلطيم 14 21

مطروح 14 18

السلوم 13 21

سيوة 10 24

بورسعيد 13 19

دمياط 12 19

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 13 25

السويس 12 24

العريش 12 22

رفح 11 21

رأس سدر 16 20

نخل 13 24

نويبع 18 23

طابا 13 24

كاترين 08 20

الطور 18 24

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 17 25

مرسى علم 17 26

الغيوم 13 24

بني سويف 13 23

المنيا 13 23

أسيوط 13 25

سوهاج 14 26

قنا 14 25

الأقصر 15 27

أسوان 17 28

أبو سمبل 16 28

الوادي الجديد 16 27

شلاتين 21 28

أبو رماد 20 27

حلايب 20 27

رأس حدربة 19 26

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 18 30

المدينة 17 27

الرياض 16 28

المنامة 20 28

أبوظبي 20 30

الدوحة 19 28

الكويت 14 25

دمشق 07 19

بيروت 15 20

عمان 08 17

القدس 09 16

غزة 15 20

بغداد 14 22

مسقط 19 27

صنعاء 10 26

الخرطوم 17 33

طرابلس 12 19

تونس 10 21

الجزائر 12 19

الرباط 12 20

نواكشوط 18 29