فيديو.. لحظة غرق سيارات بطريق "مصر - أسيوط" الشرقي بسبب الأمطار

التقطت عدسات المارة مقطع فيديو، يصور غمر الماء لأكثر من 7 سيارات على طريق "مصر - أسيوط" الشرقي، نتيجة تزايد مياه الأمطار على الطريق، أمس ما أدى لغلق الطريق بالكامل أمام حركة المرور.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، أعمال التنسيق مع المحافظات المختلفة لمتابعة تسيير حركة المرور ورفع المياه المتراكمة على الطرق والمحاور الرئيسية في محافظات عدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بتكثيف التواجد تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، حيث دفعت الإدارة العامة للمرور برسائة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والأوناش على مستوى الجمهورية.