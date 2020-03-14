الأزهر يبدأ تعقيم الكليات: تطهير المدرجات ودورات المياه ومراعاة التهوية

أصدرت جامعة الازهر، توجيهات لكل الكليات علي مستوي الجمهورية بالبدء في عمليات التعقيم داخل قاعات الدراسة على مستوى جميع الكليات، كذلك تطهير دورات المياه ومناطق دخول الطلاب ومنع التجمعات الكبرى والاختلاط بين الطلاب، كذلك مراعاة عمليات التهوية داخل قاعات التدريس.

وقال أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر، لـ"الوطن" أنَّه يتم تعقيم كليات الجامعة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار سعي جامعة الأزهر للوقاية والحماية من فيروس كورونا وتوجيهات الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة.

أوضح زارع، أنه يجرى التطهير بالتعاون مع فروع وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، حيث يتم تعقيم مبان الكلية من المدرجات والطرقات والمكاتب والحمامات، مع توجيهات بتطبيق قرارات رئيس الوزراء بمنع التجمعات الكبرى، كذلك تستمر خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا؛ حماية لأبناء الجامعة من الطلاب والعاملين بالكلية.

وأشار إلى أنَّه جرى عقد العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية حول المرض بتعريفه وطرق الوقاية منه، كذلك التشديد علي النظافة الشخصية.