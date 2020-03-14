بعد إلغاء الاحتفالات.. خطبة الجمعة عن الإسراء والمعراج بحضور الأوقاف والصوفية

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، للحديث حول ذكرى الإسراء والمعراج.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الخطبة ستكون في رحاب سورة الإسراء، متضمنا حديث السورة الكريمة عن رحلة الإسراء والمعراج كأفضل رحلة تكريم في تاريخ الإنسانية، وكذلك حديث السورة المباركة عن بر الوالدين والإحسان إليهما.

وأكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، أنه تم التنسيق مع الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، للحضور معًا في خطبة الجمعة بأحد المساجد الكبرى، فضلا عن حضور نخبة من قيادات الوزارة ومشايخ الطرق الصوفية لصلاة الجمعة معًا بمسجد الإمام الحسين، حيث تدور الخطبة حول الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج وبعض الدروس المستفادة من حديث السورة الكريمة عن بر الوالدين.

كما تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لإقامة ندوة علمية مشتركة بين الأوقاف ومشيخة الطرق الصوفية، احتفاء بهذه المناسبة الكريمة، تذاع على الهواء مباشرة من مبنى ماسبيرو، مع إلغاء أي مظاهر احتفالية أو جماهيرية بهذه المناسبة.

وأوضح الوزير، أن العبرة في الحدث المبارك بما نتعلمه من دروس وعظات وعبر، وهو ما تتناوله الندوة العلمية.