جراحتان ورباط صليبي.. عين الحسود تطارد فهمي ونيللي ونشوى خلال 72 ساعة

يبدو أن عين الحسود تطارد عددًا من النجوم والنجمات خلال الأيام الثلاث الأخيرة، حيث أعاد الفنان أحمد فهمي جراحة المريء، أمس الأول، في بلجيكا، نظراً لاقتصار نجاح العملية الأولي علي نسبة 50%، فيما خضعت الفنانة نيللي كريم لجراحة في قدمها، مساء الخميس، إثر سقوطها من فوق موتوسيكل في أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد "100 وش".

ولم تسلم الفنانة نشوى مصطفى من خطر الإصابات، حيث أصيبت بقطع في الرباط الصليبي بعد انزلاق قدمها بسبب الأمطار الغزيرة.

وقال فهمي، لـ"الوطن"، إنَّه انتظم في تصوير مسلسله، اليوم، لعدم وجود مجال للراحة، بحسب قوله، مضيفاً: "لأطباء طالبوني بالراحة لأيام عدة بعد العملية، ولكني أبلغتهم بطبيعة عملي كممثل وارتباطي بالتصوير، حيث تفهموا الموقف وطالبوني بعدم الانفعال تحت أي ظرف".

وتابع: "أتمنى نجاح العملية بنسبة تفوق الجراحة الأولى؛ التي أجريتها في القاهرة قبل 3 أشهر، حيث أن نسبة نجاح الأخيرة لم تتخط نسبة 50%، ولذلك أتمنى نجاح عملية بلجيكا لعدم تكرارها للمرة الثالثة، لاسيما أنَّ الآلام التي تداهمني بسببها لا تُحتمل".

وشكر "فهمي" طبيبه المصري المعالج حسام غنيم، الذي أصرّ على مرافقته في رحلته العلاجية، مؤكّدًا أنَّه اكتسب صديقاً من معرفته به، ولم ينس توجيه الشكر للاستشاري الفرنسي البلجيكي جاك ديفير، الذي أجرى له العمليتين في مصر وبلجيكا.

ويشارك في بطولة "تيمون وبومبا" أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، ويزو وعدد من ضيوف الشرف.

ومن ناحية أخرى، طمأنت نيللي محبيها علي حالتها الصحية، مؤكّدة في تصريح خاص لـ"الوطن" أنها غادرت المستشفى بعد إجرائها العملية، ومن المقرر أنَّ تستأنف التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.