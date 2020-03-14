الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى لبنان وتركيا وسوريا والعراق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 مارس وحتى إشعار آخر، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، بأن هذا القرار جاء "استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من الانتشار في الدولة".

وأضافت أن الجهات المعنية "تقوم تحت مظلة الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات بمتابعة الأوضاع العالمية لاتخاذ أفضل القرارات المناسبة والتي تضمن استمرارية منظومة العمل داخل الدولة، وتقلل من نسبة المخاطر في انتشار المرض".

وأعلنت حكومة الإمارات تفعيل نظام "العمل عن بعد" لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين، للفترة من 15 وحتى 26 مارس الجاري، قابلة للتجديد.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات التي تتبعها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة المجتمع وصحته، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته في مختلف الجهات والقطاعات، وبالاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية والمدعومة بالتقنيات ذات المواصفات العالمية.