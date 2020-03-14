العثور على جثة متغيب متوفيا منذ 3 أيام في بنها

تكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل في أحد الشوارع بمنطقة الأهرام بمدينه بنها وعثر بحوزته على بطاقته الشخصية ومتعلقاته وتبين أنه متوفي منذ قرابة 3 أيام وتم نقل الجثة لمستشفى بنها العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بطلب تحريات المباحث وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب وملابسات الوفاة.

تلقى العميد خالد المحمدي مفتش المباحث إخطارا بعثور الأهالي على جثة شخص في أحد الشوارع الجانبية بمنطقة الأهرام ببنها.

انتقلت قوة أمنية وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "ع.م.ا" 50 سنة عامل وأنه مقيم بإحدى قرى بنها ومتغيب عن منزله منذ 3 أيام وقامت أسرته بنشر صور له على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عنه حتى تم العثور على جثته كما تبين أنه يرتدي ملابسه كاملة وعثر على متعلقاته الشخصية بملابسه ولا توجد أي إصابات ظاهريه في جسده.

جرى نقله للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.