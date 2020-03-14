غدا.. غلق المراكز الثقافية مؤقتا بما فيها متحف اللوفر لأبو ظبي

قررت "دائرة الثقافة والسياحة- أبو ظبي"، إغلاق عدد من المراكز الثقافية في الإمارة مؤقتاً، بدءا من الغد وحتى 31 مارس 2020، بما في ذلك؛ متحف اللوفر أبوظبي، منارة السعديات، قصر الحصن، المجمّع الثقافي، متحف قصر العين، واحة العين، قلعة الجاهلي، قصر المويجعي، فيما ستواصل المراكز الثقافية الأخرى عملها، بما فيها؛ بيت العود، بيركلي أبوظبي، مركز القطارة للفنون، والتي تقدم دروساً متنوعة في الفن، مع اتباع التعليمات الصارمة للصحة والسلامة.

وأشارت الدائرة الإماراتية، إلى أنه سيتم إبلاغ الجمهور فور عودة المواقع الثقافية إلى عملها الطبيعي، وفقا لما ذكرته وكالة الإمارات الرسمية "وام".

وقررت أبوظبي إغلاق صالات السينما وألعاب التسلية والترفيه والألعاب الإلكترونية حتى نهاية مارس الجاري ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

من جاتبها، منعت دبي المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس اعتباراً من غدا الأحد وحتى نهاية الشهر الجاري، كما تم تأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجاري في دبي حتى نهاية الشهر بما في ذلك كل أنشطة الوجهات الترفيهية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.