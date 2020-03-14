مصر للطيران تجري عمليات تعقييم للمبنى الإداري وأكاديمية التدريب

قامت الشركة الوطنية القابضة مصر الطيران، اليوم، بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة للشركة، بتنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير للمبني الإداري الخاص بالشركة، وذلك في ضوء توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، نحو تنفيذ خطة تعقيم وتطهير موسعة تشمل المطارات المصرية وطائرات الشركة الوطنية مصر للطيران ومواقع العمل المختلفة التابعة لوزارة الطيران، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت أعمال التعقيم مداخل ومخارج المبنى وكافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين والمخازن والكافتريات وقاعات الاجتماعات ودورات المياه وجراج السيارات.

وامتدت أعمال التعقيم لتشمل أكاديمية مصر للطيران للتدريب بكافة الفصول الدراسية والمعامل وأجهزة المحاكاة والكافتريات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أن عمليات التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة الطيران المدني بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة تتم بدقة عالية وفقاً لأعلى المستويات العالمية وباستخدام مواد تعقيم معتمدة عالمياً، حيث تم تدريب وتأهيل القائمين علي عمليات التعقيم علي التعامل بحرفية عالية.

وأضاف الوزير، إن هذه الإجراءات تتم بشكل مكثف أولاً بأول لمختلف المرافق والمواقع التابعة للوزارة وبخاصة المطارات المصرية وطائرات الشركة الوطنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لضمان تحقيق أعلى معدلات التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة الركاب والعاملين بالمطارات والهيئات والشركات التابعة.