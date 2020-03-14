"الصيادلة" تنعى وفاة صيدلي الشرقية أثناء تأدية عمله

نعت النقابة العامة لصيادلة مصر، بمزيد من الحزن والاسى وفاة الصيدلى محمود كامل اليوم، متاثرا باصابته بعد طعنه على يد بلطجى اثناء تادية عمله بصيدليته بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية لرفضه صرف ادوية مخدرة له بدون وصفه طبية.

وتتقدم نقابة الصيادلة بخالص التعازى لاسرة الصيدلى، داعين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان، ويسكن الفقيد فسيح جناته.

واكدت النقابة انها ستقوم بمساندة اسرة الصيدلى وتقديم كافة الدعم اللازم لهم، كما سيتم متابعة اجراءات سير التحقيقات والمطالبة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم فى الواقعة.

وطالبت نقابة الصيادلة بضرورة حماية الصيادلة الذين يعملون فى الصيدليات فى ظروف صعبة ويقدمون خدمة طبية للمرضى ويعرضون انفسهم للخطر بالتواجد فى الشارع فى ظروف طقس سىء وفى ساعات الليل المتاخرة.